Информацию о реорганизации попавших под санкции банков будут скрывать

В некоторых случаях ЦБ не будет размещать информацию о процедурах реорганизации кредитной организации.
Соответствующий проект разработал Минфин.
Такое будет возможно в случае, если кредитная организация или ее руководители или акционеры находятся в санкционном списке иностранного государства.
То есть информация о реорганизации банка будет скрываться, если под санкции попали:
- члены совета директоров банка,
- глава банка,
- его заместители,
- члены коллегиального исполнительного органа (правления),
- главный бухгалтер,
- заместитель главного бухгалтера,
- руководитель и главный бухгалтер филиала банка,
- акционеры,
- лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Напомним, по закону ЦБ обязан публиковать на официальном сайте уведомление о запуске реорганизации банка в течение суток после соответствующего уведомления.