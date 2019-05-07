Информацию о реорганизации попавших под санкции банков будут скрывать

В некоторых случаях ЦБ не будет размещать информацию о процедурах реорганизации кредитной организации.

Соответствующий проект разработал Минфин.

Такое будет возможно в случае, если кредитная организация или ее руководители или акционеры находятся в санкционном списке иностранного государства.

То есть информация о реорганизации банка будет скрываться, если под санкции попали:

члены совета директоров банка,

глава банка,

его заместители,

члены коллегиального исполнительного органа (правления),

главный бухгалтер,

заместитель главного бухгалтера,

руководитель и главный бухгалтер филиала банка,

акционеры,

лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.

Напомним, по закону ЦБ обязан публиковать на официальном сайте уведомление о запуске реорганизации банка в течение суток после соответствующего уведомления.