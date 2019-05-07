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Информацию о реорганизации попавших под санкции банков будут скрывать

В некоторых случаях ЦБ не будет размещать информацию о процедурах реорганизации кредитной организации.

Соответствующий проект разработал Минфин.

Такое будет возможно в случае, если кредитная организация или ее руководители или акционеры находятся в санкционном списке иностранного государства.

То есть информация о реорганизации банка будет скрываться, если под санкции попали:

  • члены совета директоров банка,
  • глава банка,
  • его заместители,
  • члены коллегиального исполнительного органа (правления),
  • главный бухгалтер,
  • заместитель главного бухгалтера,
  • руководитель и главный бухгалтер филиала банка,
  • акционеры,
  • лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.

Напомним, по закону ЦБ обязан публиковать на официальном сайте уведомление о запуске реорганизации банка в течение суток после соответствующего уведомления.

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