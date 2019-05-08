Когда новую кадастровую стоимость учитывать для расчета земельного налога

На основании пункта 1 статьи 391 НК налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость соответствующих объектов недвижимого имущества, указанная в ЕГРН по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

сведения о кадастровой стоимости, внесенные в ЕГРН, применяются со дня вступления в силу акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Акт об утверждении кадастровой стоимости вступает в силу 1 января года, следующего за годом проведения государственной кадастровой оценки, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Минфин в письме № 03-05-06-02/24562 от 08.04.2019 пояснил, дата начала применения кадастровой стоимости определяется датой вступления в силу акта, утвердившего результаты определения кадастровой стоимости, а не датой фактического внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН.

Учитывая изложенное, для целей налогообложения необходимо учитывать дату начала применения кадастровой стоимости, указанную в ЕГРН и совпадающую с датой вступления в силу акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

В частности, результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, утвержденные в 2018 году, внесенные в ЕГРН на основании актов субъектов РФ, вступивших в силу 1 января 2019 года, подлежат применению для целей исчисления земельного налога с 1 января 2019 года вне зависимости от даты их фактического внесения в ЕГРН.