Как будем отдыхать в 2020 году

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства, который устанавливает перенос выходных дней в 2020 году.
Согласно документу планируется перенести в 2020 году следующие выходные дни:
с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.
Таким образом, с учетом нормы статьи 112 ТК о переносе при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходного дня на следующий после него рабочий день, в 2020 году будут следующие дни отдыха:
• с 1 по 8 января;
• с 22 по 24 февраля;
• с 7 по 9 марта;
• с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;
• 12 по 14 июня;
• 4 ноября.
Перенос дней отдыха предлагается в целях рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан РФ по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне—летний период, отмнчается в пояснительной записке.