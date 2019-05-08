Как будем отдыхать в 2020 году

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства, который устанавливает перенос выходных дней в 2020 году.

Согласно документу планируется перенести в 2020 году следующие выходные дни:

с субботы 4 января на понедельник 4 мая; с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.

Таким образом, с учетом нормы статьи 112 ТК о переносе при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходного дня на следующий после него рабочий день, в 2020 году будут следующие дни отдыха:

• с 1 по 8 января; • с 22 по 24 февраля; • с 7 по 9 марта; • с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; • 12 по 14 июня; • 4 ноября.

Перенос дней отдыха предлагается в целях рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан РФ по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне—летний период, отмнчается в пояснительной записке.