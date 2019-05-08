Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги

Из-за новой программы ФНС платежи налогоплательщиков не учитываются при расчетах, в связи с чем практически из воздуха образуется долг при наличии переплаты.

Камень преткновения — поле 107 платежного поручения, где указывается налоговый период.

Как рассказывают наши читатели, налоговики в своей программе «АИС Налог-3» видят уплату, но она числится там обособленно, «не подцепляется» к начислениям. В итоге у налогоплательщика фактически присутствует переплата, факт которой налоговики не отрицают, но при этом на лицевом счете отражается долг, по которому начисляют пени и выставляют требование на уплату. Как говорится, ты не виноват, но ты виноват...

Например, налогоплательщик в 2018 году уплатил налог по УСН за 3 квартал в сумме 320 000, указав в платежке период КВ.03.2018. В декларации налог к уплате за 9 месяцев составил 200 000, а по итогам года (срока 100) — 100 000. Фактически у налогоплательщика имеется переплата в размере 20 000, но в программе отражается долг в размере 200000 руб., потому что для закрытия годового начисления нужна платежка, в которой будет указан период ГД.00.2018. Платежки с другим кодом периода в счет уплаты налога за 2018 год не идут.

Подобную историю с платежами НДФЛ обсуждают посетители группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке. Налоговики утверждают, что в платежках надо указывать в качестве периода, не месяц, в котором налог исчислен (например, МС.04.2019), а конкретную дату. Бухгалтеры в недоумении.

Общалась сейчас с налоговой. И вот что мне сказали. С нового года налоговики по всей РФ перешли на новую программу (которую мы все очень полюбили). Эта программа при сопоставлении начислений налогов и их уплаты теперь следит за полем «налоговый период» и сопоставляет данные этого поля в платёжке и в декларации. И всё это должно чётко соответствовать Приказу Минфина № 107Н. Например, если платим налог на прибыль за полугодие, то период должен быть именно «ПЛ».

И если данные поля будут не совпадать, то программа будет считать, что налог не оплачен, и будет выставлять требования и начислять пени. Налоговики ждут, когда программисты им уберут из программы это сопоставление, но сколько этого ждать — не известно.

Пока что они стараются править данные в своей программе вручную, но физически не справляются с объёмом. В связи с этим, вопрос — были у кого-то подобные проблемы? У нас началась история с того, что начислили пени по НДФЛ на ровном месте — всё уплачивалось вовремя и своевременно.

Написали жалобу с просьбой разобраться. И вот сегодня звонит мне инспектор, и рассказывает всю вот эту историю.

И говорит, что в платежках по НДФЛ в поле 107 надо указывать не «МС такой-то», а конкретную дату (срок уплаты). В общем, сижу я такая теперь и думаю, чушь она мне сказала или нет. — пишет Светлана

А как у вас обстоят дела с отражением платежей на лицевом счете?