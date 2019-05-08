Новых компаний в стране все меньше

По данным ФНС по итогам 1 квартала 2019 года, число вновь созданных коммерческих организаций в ЕГРЮЛ сократилось на 21,9% в сравнении с тем же периодом 2018 года (68,5 тыс. против 87,8 тыс.). Снизилось и количество компаний, созданных в результате реорганизации,— их 557, что на 35,8% меньше, чем годом раньше.

Всего же, по данным ФНС, в ЕГРЮЛ числится 3,992 млн юрлиц — это на 2,3% меньше, чем в первом квартале 2018 года.

На 20%, до 2 тыс., снизилось и количество компаний-банкротов, одновременно стало меньше и тех, кто прекратил свою деятельность в связи с ликвидацией — на 4,3% (было 5,9 тыс.), пишет «Коммерсантъ».

За тот же период силами ФНС из ЕГРЮЛ исключено 164,2 тыс., что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Всего прекратили свою деятельность в первом квартале 2019 года 181,1 тыс. компаний, что на 2,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Количество вновь зарегистрированных ИП с начала года составило 185,7 тыс., что на 7,1% меньше, чем годом ранее (всего ИП в стране 3,8 млн). При этом ИП в первом квартале этого года закрывались на 8,8% реже — таких было 155,4 тыс.