Шашлык подорожал

Шашлычный набор за год вырос в цене на 16%, его стоимость составила 970 рублей. Такие данные приводит оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Компания проанализировала траты россиян с 1 по 5 мая в розничных магазинах и заведениях общепита, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА Новости.

Средний чек покупки порции шашлыка составил 320 рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Средний чек покупки мангалов составил 420 рублей, что на 19% выше, чем в прошлом году. Шампуры подорожали на 9% — до 145 рублей, средства для розжига — на 35%, до 85 рублей.

В топ-регионов лидеров по затратам на шашлыки и принадлежности, по данным аналитиков, вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан.

Чаще всего россияне покупали шашлыки из свинины.