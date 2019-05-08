Генпрокурор раскритиковал регионы за плохую реализацию «мусорной реформы»

Генпрокурор Юрий Чайка провел совещание, на котором обсуждался ход «мусорной реформы» на территории Дальневосточного, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Отмечалось, что с нарушениями проводилось присвоение статуса региональных операторов, регулирование их деятельности и установление предельных тарифов на услуги, утверждение инвестиционных и производственных программ в области обращения с отходами в республиках Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Чувашской Республике, Алтайском, Пермском, Приморском краях, Иркутской, Пензенской, Саратовской, Сахалинской областях.

Только после вмешательства прокуроров в большинстве регионов органы местного самоуправления приступили к созданию площадок накопления ТКО, определению схем их размещения и ведению соответствующего реестра, надлежащим образом организовали муниципальный земельный контроль, ликвидировали несанкционированные свалки отходов.

Органами прокуратуры пресекались факты взимания с населения двойной платы за вывоз коммунальных отходов, начисления ее в составе платы за жилищные услуги (республики Мордовия, Тыва, Хакасия, Кировская, Иркутская, Нижегородская, Сахалинская, Свердловская, Оренбургская, Челябинская области).

Прокурорами активно пресекалось размещение отходов в водоохранных зонах, на лесных участках и на особо охраняемых природных территориях. Выявлялись несанкционированные свалки. По результатам прокурорского вмешательства в 2018 году и истекшем периоде 2019 года ликвидировано свыше 3 тыс. таких свалок бытового мусора.