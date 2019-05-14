Как отпускать на диспансеризацию сотрудников с посменным графиком работы

У работника смена с вечера понедельника до утра вторника. Каким образом работодатель должен предоставить один день диспансеризации и оплатить его? Получается, что если работодатель оформляет диспансеризацию на понедельник, то работник обязан выйти на работу ночью во вторник?

Этот вопрос был задан Роструду. Четкого ответа на него трудинспекторы не дали, отметив, что Вопрос порядка предоставления дня для прохождения диспансеризации в зависимости от режима работы работника не урегулирован действующим законодательством.

В этой связи Роструд рекомендует установить соответствующие правила локальным нормативным актом.