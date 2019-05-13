Расходы всех россиян предлагают взять под строгий налоговый контроль

На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой предлагает создать мощную налоговую полицию для тотального контроля дохода-расхода и жизни по средствам всех без исключения граждан России, чтобы исключить полностью возможность жить не по средствам.

Автор предложения сетует, что во всем мире налоговики работают эффективно, а вот в России — нет.

По его мнению, если налоговая возьмет под контроль все доходы и расходы россиян, некоторые отдельные граждане перестанут «жировать» на ворованные деньги.