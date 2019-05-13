Список товаров, подлежащих маркировке, резко увеличат

Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств — соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня. С документом ознакомилась газета «Ведомости».

Оператором системы маркировки товаров является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), с которым и будет в течение месяца подписано соглашение. Эта компания на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% — у «Ростеха» и Александра Галицкого.

ЦРПТ уже маркирует табачную продукцию и в качестве эксперимента — лекарства, а с июня ФНС передаст компании контроль за меховыми изделиями. Предполагалось, что в 2019 г. маркировка станет обязательной для 12 категорий товаров и к списку добавятся шины, фотокамеры, обувь, блузы, верхняя одежда, одежда из кожи, парфюмерия, кухонное и постельное белье. Но Медведев решил добавить еще восемь групп товаров — готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные масла, бытовую химию, косметику, безалкогольные напитки. Такие предложения правительство направило в совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), говорится в распоряжении.

Кроме того, после года споров чиновники решили маркировать еще и готовую молочную продукцию. Поставка сырья будет контролироваться с помощью системы электронной ветсертификации «Меркурий», а от завода — с помощью маркировки.

Таким образом, всего чиновники намерены маркировать 21 группу товаров. К 2024 г. должна быть создана сплошная система маркировки и прослеживания, в которую войдет широкий список товаров.

Представители бизнеса и эксперты идею не поддерживают. Не ясно, например, как маркировать мясо, которое было упаковано и разделывается в магазине, — каждый кусочек или только упаковку, зачем вводить дополнительную маркировку при наличии электронной ветсертификации, какова доля контрафакта и почему имеющиеся средства не решают проблему.

Издержки от внедрения маркировки будут велики — только оборудование обойдется в сотни тысяч евро. При этом за саму маркировку ЦРПТ будет брать 50 коп. без учета НДС с каждой единицы товара, за исключением жизненно необходимых лекарств дешевле 20 руб. — их промаркируют бесплатно.