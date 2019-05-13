ЦБ решил не чеканить монеты меньше 1 руб.

Центробанк не чеканил в прошлом году монеты номиналом ниже рубля. В 2018-м в обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора за прошлый год.

В 2018 году, следует из данных Банка России, в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные – на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек – около 3,6 млрд рублей. Причем в сравнении с 2017-м этот показатель изменился на уровне статистической погрешности.

Монеты достоинством в одну и пять копеек ЦБ не чеканил с 2012 года, пишут «Известия».

Центробанк неоднократно заявлял, что производство мелочи номиналом ниже рубля убыточно. Стоимость производства монет не раскрывается, однако, по оценкам специалистов, она в несколько раз превышает номинал.