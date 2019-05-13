Новый сбой программы ФНС может привести к ликвидации организации

О новом сбое в программе ФНС написали в Фейсбуке. И касается он уже не налогов или отчетности, а самого существования организации.

Озадаченный клиент позвонил своему бухгалтеру и сообщил, что его компания находится на стадии исключения из ЕГРЮЛ. Узнал он об этом от банка, который сообщил о публикации решения в «Вестнике» 17 апреля.

Позвонили в налоговую — ответ, мягко говоря, убил! Девушка на том конце провода сообщила, что это сбой в программе у них и заверила, что ничего делать не нужно, они всё исправят.

Однако каким образом ФНС будет исправлять эту ошибку, неизвестно. И будет ли. Поэтому клиенту было велено написать гневное письмо в налоговые органы. Автор сообщения в Красном уголке бухгалтера обещала сообщить о том, что будет дальше.