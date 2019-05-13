Магазины отказываются принимать карты при покупке пачки сигарет

В магазинах массово отказывают в оплате банковскими картами при покупке пачки сигарет. О причинах такого явления рассуждают в Красном уголке бухгалтера.

«Пришла в магазин, купить одни сигареты. Расплачиваюсь платежной картой, на что девушка-продавец говорит мне, что она не имеет права пробить мне по терминалу одни сигареты», — пишет Карина.

При этом отказ продавец мотивировала приказом директора, который, правда, так и не удалось прочитать.

Оказалось, что это не уникальная ситуация. Практически все откликнувшиеся на тему рассказали, что сталкивались с подобным отказом. И всё дело в комиссиях банков за эквайринг.

У мелких магазинчиков комиссия может доходить до 2,5%, а на сигареты установлена фиксированная максимальная цена.

«Для небольшого магазинчика поставщики сигарет навряд ли дадут хорошую цен, мелкий опт. Зачастую, толк от них в ноль или в минус. Закупают, продают, потому что курящий все равно будет покупать и заходить регулярно, заодно что-то купит попутно», — объясняет Ольга.

Отказы в приеме карт встречаются в Москве, Красноярске, Уфе — об этом пишут участники группы КУБ из этих городов.