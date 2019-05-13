Две трети россиян заявили о готовности работать без финансовой необходимости

Подавляющему большинству россиян нравится их работа, и даже без финансовой необходимости они продолжили бы трудиться на прежнем месте.

Такой вывод следует из исследования ВЦИОМ, посвященном мотивации к труду. С результатами исследования ознакомился РБК.

85% россиян довольны своей работой. В населенных пунктах менее 100 тыс. человек такое мнение разделяют 80% опрошенных, в Москве и Петербурге — 86%. Более всего удовлетворены работой жители остальных городов-миллионников (93%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 7 мая. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Чаще всего подобное мнение разделяют люди старше 60 (77%) и реже — молодежь 18–24 лет (37%).

78% респондентов готовы продолжить трудиться даже при отсутствии финансовой необходимости (из них 56% на старом месте и 22% сменили бы работу). Уволиться и больше вообще не работать предпочел бы 21%. В основном такой сценарий выбирают россияне старше 60 лет (43%).

Основными причинами выбора профессии россияне назвали обстоятельства (34%), собственные увлечения и интересы (30%), оплату труда в данной сфере (17%), отсутствие выбора (17%), престиж и карьерный рост (12%), востребованность профессии на рынке труда (10%), семейные традиции (7%), мнение родственников и друзей (6%).