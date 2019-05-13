Идентификация пользователей мессенджеров не заработала в срок

В воскресенье, 5 мая, должна была начаться обязательная идентификация пользователей мессенджеров по номеру телефона.

По утвержденным правительством правилам в ходе этой процедуры мессенджер должен направить уведомление о регистрации нового пользователя сотовому оператору, а тот в течение 20 минут дать мессенджеру ответ — есть ли номер этого пользователя в его базе или нет. Если номера в базе не оказывается или ответ от оператора не приходит, мессенджер обязан отказать в приеме и передаче сообщений. Если прошедший проверку пользователь впоследствии изменит сведения о себе или поменяет номер телефона, то ему нужно будет пройти процедуру заново.

Однако процедура идентификации в популярных мессенджерах пока не претерпела изменений, пишут «Ведомости». Как и раньше, мессенджер просит ввести номер телефона, высылает на него код активации и регистрирует нового пользователя. Причем ни один из мессенджеров ни разу не отказал в регистрации — в том числе при использовании карт, приобретенных неофициально.

Собеседник «Ведомостей» в одной из сотовых компаний утверждает, что пользователь и не должен замечать процедуру — ему следует только дождаться ее завершения. При этом по закону «Об информации» идентифицировать нужно только пользователей зарубежных мессенджеров, включенных в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, — среди таких мессенджеров Telegram, доступ к которому ограничивает надзорное ведомство, китайский WeChat и швейцарский Threema. Соответственно, например, на WhatsApp и Viber, которых нет в реестре, эти требования не распространяются, объясняют эксперты.

Правила идентификации описывают общий порядок взаимодействия операторов и мессенджеров, но не говорят о том, как участники процесса должны обмениваться данными своих пользователей и защищать их. Также непонятно, должны ли мессенджеры и операторы обмениваться данными бесплатно или на возмездной основе, по каким тарифам они должны в таком случае рассчитываться друг с другом.