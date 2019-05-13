Роспотребнадзор напоминает производителям и импортерам табачной продукции об обязанности зарегистрироваться в ГИС

Производители и импортеры табачной продукции до 30.06.2019 должны пройти регистрацию в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Об этом на своем сайте напоминает Роспотребнадзор.

Производство и ввод в оборот сигарет (код по классификатору 12.00.11.130, код ТН ВЭД ЕАЭС 2402 20) и папирос (код по классификатору 12.00.11.140, код ТН ВЭД ЕАЭС 2402 20 900 0) без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке указанных видов табачной продукции средствами идентификации и их первой продаже (передаче, реализации) допускается до 01.07.2019.

Розничная продажа указанных видов табачной продукции, произведенных (ввезенных) после 01.07.2019, допускается только при условии передачи в информационную систему мониторинга сведений об их продаже.

Оборот сигарет (код по классификатору 12.00.11.130, код ТН ВЭД ЕАЭС 2402 20) и папирос (код по классификатору 12.00.11.140, код ТН ВЭД ЕАЭС 2402 20 900 0), не маркированных средствами идентификации, допускается до 01.07.2020, а прочих видов табачной продукции до 01.07.2021.