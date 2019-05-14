Москвичам прогнозируют рост средней зарплаты до 135 тыс. рублей

Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей

«Подготовленный Департаментом экономической политики и развития среднесрочный прогноз развития экономики Москвы на 2019-2021 годы положительный: ожидается, рост ВРП и других макроэкономических показателей. Прогнозируемые темпы роста экономики и реальной заработной платы дают основание предполагать, что средняя зарплата в Москве на горизонте 5-6 лет может составить порядка 120-135 тысяч рублей», — сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.

Специалисты отмечают, что за последние несколько лет наблюдается увеличение реальной средней зарплаты в Москве на 5-10% в год. В декабре, по данным департамента, среднемесячная зарплата составила свыше 80 тысяч рублей; основа для роста зарплат в Москве — рост экономики города, который продолжается уже несколько лет подряд.