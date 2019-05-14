Роботизация грозит потерей работы в первую очередь женщинам

Женщины больше, чем мужчины, рискуют остаться без работы из-за роботизации в ближайшие 20 лет даже при существующих технологиях, говорится докладе экспертов МВФ. Женщины реже решают задачи, требующие аналитических и коммуникативных навыков, реже заняты физическим трудом и, напротив, чаще мужчин выполняют рутинные задачи, не требующие дополнительного обучения.

Исследователи опираются на международный опрос PIAAC (Программа международной оценки компетенций взрослых), пишут «Ведомости». Он выявляет ключевые компетенции людей в возрасте от 16 до 65 лет, их применение на работе и в повседневной жизни. Опрос проводится в 30 развитых и развивающихся экономиках, в том числе в России, однако исследование МВФ Россию не затрагивает: авторы опираются на данные из 28 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Кипра и Сингапура.

Сначала эксперты МВФ построили для каждого респондента индекс интенсивности рутинных задач: чем больше задач можно выполнить, следуя определенному набору правил (а значит — их легко поручить роботу), тем индекс выше. Чем больше требуется использовать аналитические, коммуникативные и технические навыки (например, писать отчеты, убеждать людей, решать сложные проблемы), а также заниматься длительным физическим трудом, тем он ниже. В итоге «индекс рутинности» у женщин оказался на 13% выше, чем у мужчин.

Затем авторы доклада оценили вероятность автоматизации труда работников в зависимости от возраста, пола, образования, грамотности и навыков счета. В среднем вероятность замены на робота среди женщин составила 40%, среди мужчин — 38% и эта разница статистически значима, утверждается в исследовании. Риск от 70% и выше — у 11% женщин и 9% мужчин.

В основном это объясняется тем, какие профессии выбирают женщины, но риски автоматизации их работы зависят от страны. Они высокие в Юго-Восточной Европе и максимальные в Японии, Словакии, Сингапуре и Эстонии, а в Скандинавии и Центральной Европе — минимальные, причем в Швеции и Финляндии риски у мужчин выше, чем у женщин. Сказываются различия в структуре производства, поясняют эксперты МВФ: доминирует в ВВП промышленность или сектор услуг, какова степень проникновения технологий, насколько гибкий рынок труда. Например, во Франции, Великобритании и США риски для мужчин и женщин примерно одинаковые.

Чем выше доля женщин в рабочей силе, тем больше у них общего с мужчинами — риски лишиться работы из-за роботизации сближаются (исключение — розничная торговля). Гендерный разрыв меньше среди специалистов и менеджеров, к которым авторы относят также законодателей и высокопоставленных чиновников. Среди первых работы могут лишиться 30% женщин и 25% мужчин, среди вторых — лишь 8 и 15% соответственно.

Хорошая новость, пишут авторы доклада, в том, что гендерное неравенство связано с работой женщин в возрасте от 40 лет и старше, уровень образования которых в среднем ниже, чем у более молодых. В 1994–2016 гг. занятость на высококвалифицированных позициях увеличилась и быстрее росла среди женщин.