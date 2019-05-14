Госдума добавила полномочий Счетной палате

Счетная палата получит право проверять «дочки» госкорпораций и прочие компании с госучастием вне зависимости от доли уставного капитала в собственности государства.

Законопроект, расширяющий полномочия этого ведомства, был принято сегодня в третьем чтении, сообщила пресс-служба Госдумы.

До сих пор «дочки» госкорпораций и госкомпаний можно было проверять только по поручению Президента или Правительства, а также обеих палат парламента.

Счетная палата сможет также осуществлять внешний аудит в отношении юридических лиц, использующих субсидии из федерального бюджета. По действующему законодательству такие субсидии предоставляются компаниям на объекты инфраструктуры и инвестиционные проекты.