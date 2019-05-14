Клерк.Ру

Бизнес Тинькова стал прибыльнее почти на треть

Компания TCS Group Holding PLC (холдинг Олега Тинькова) представила финансовые результаты за январь-март. С данными ознакомился портал vc.ru

  • Чистая прибыль компании выросла на 26%, до 7,2 млрд рублей против 5,7 млрд рублей годом ранее.
  • Совокупные активы компании выросли на 8,9% и составили 408,9 млрд рублей. Объём собственных средства компании составил 46,9 млрд рублей.
  • К концу первого квартала 2019 года «Тинькофф банк» обслуживал текущие счета почти 5,1 млн клиентов, общий остаток средств на которых составил около 134 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса превысило 454 тысячи, остаток средств на их расчётных счетах составил 37,6 млрд рублей.
  • По собственным данным, доля «Тинькофф банка» на российском рынке кредитных карт по данным на 1 апреля составила 12,4%. Общий объём операций по кредитным картам за первый квартал вырос на 54% год к году и составил 120,9 млрд рублей.
  • По данным на 1 мая 2019 года, приложение «Тинькофф банка» скачали 13,3 млн раз, число активных пользователей в месяц достигло 4 млн, а ежедневных — 1,2 млн человек.
  • В компании рассказали, что почти половина инвестиционных счетов физлиц, открытых на Московской бирже в первом квартале 2019 года, пришлась на сервис «Тинькофф инвестиции».

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