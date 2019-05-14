Бизнес Тинькова стал прибыльнее почти на треть

Негатив не про операторов, а про адресатов отчетности.
"Однако бизнес идею врядли поддержит."о каком бизнесе речь? обычному пофиг где квартируется Газпр...
Ну мы же "Клерк", а не Актион:)
Первый курс будет по защите при налоговых проверках. Как-то маловато за 5500, нет?!...
Во-первых, с выгрузкой из IIKO в сводном варианте не все так просто...Во-вторых, речь шла про "ра...
вот это прям красиво: "Отчеты перед государством – дополнительная и лишняя нагрузка на бизнес."(с...
хотелось бы поправочку внести- если контролирующий орган не принял ( распаковал,увидел, проч.) о...
У меня в карточке до сих пор нет начислений по налогу на землю за 2018, это же занижение начислен...
Yante, а с каким оператором сдачи электронной отчетности вы работали, что собрали столько негатив...
78 тыс. на 3 чел - это 26 тыс/чел.это примерная сумма реального прожиточного минимума. коммуналка...
Получается, что за свои же деньги ( ПО, подписи, поддержка ) налогоплательщики получают гораздо б...
Когда работал главбухом в рознице - учет на складе и в магазинах велся в ТиС 7.7, с выгрузкой в ...
Праздники не обязательны.===================... который поступил 27.12.2018 |Данный документ...
Реклама очередная?Ясно, что теоретически - есть плюсы. Должны быть плюсы. Быстро. Легко. Точно.Но...
не все банкноты проверишь детектором.Поэтому увольнение кассира закономерно. Кто захочет отвечать...
а иику даже в этой статье упомянули
Здрасьте!У вас тут целая тема недавно про общепит была и про то как важно правильно настроить выг...
Налоговики просто отключают звук на телефонах. Реально. Дозваниваешься только, если случайно в эт...
Принципиально - то же. В рабочей торговой программе ведется подробный учет (разве что вместо ж/о ...
а его никто и не собирается восстанавливать, если даже вдруг налоговая проверка случится, что ну ...
А если прописан, давно не проживает, а его не пускают и даже ключи не дают? :)...
В описанном случае - не нужно. Выручка есть, расходы (по кассе/банку) тоже, если 15% от разности ...
Если кто-то будет журналы ордеров вести, тогда да, вопросов нет.То же относится и к импорту из пр...
Вот именно. "Можно ли возместить НДС из бюджета?" - риторический вопрос, 99% действующих бухгалте...
Ну да, насчёт нотариусов - так оно и есть. Насколько я знаю, видеозапись они вести не обязаны, по...
Может и не увеличил бы. Зато при налоговой проверке не пришлось бы сломя голову весь этот учет во...
не ведет складской учет, точно знаю)в любой момент и я скажу, куда грузы едут, расчеты с покупате...
а бухучет как эта инфа попадет? До всяких ваших компьютеров ИТОГОВЫЕ данные из журналов-орде...
порядок зависит в первую очередь не от вида ведения учета (на бумаге/ в программе), а от людей, к...
Лучше бы приняли решение о том что незаконно по 20% снимать, чем прописывать связь с договором. С...
зато учёт дешевый.При этом, похоже, занудный и дорогой "правильный" учет ни на копейку не увеличи...
Ни один бизнесмен не ведет торговлю без учета. Если он Вам (бухгалтеру) документы на закупку не п...