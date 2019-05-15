Минфин объяснил бюджетникам, как учитывать БСО и ценные подарки

Минфин выпустил разъяснения об отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете операций, связанных с приобретением памятных подарков (сувенирной продукции), бланков строгой отчетности.

В письме № 02-07-07/31230 от 26.04.2019, в частности, указано, что эти материальные ценности , приобретенные (созданные) для использования (потребления) в процессе деятельности учреждения и находящиеся в местах хранения (складах) у субъекта учета, подлежат отражению в бухгалтерском (бюджетном) учете на счете 010536349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения".

При этом с момента выдачи материальных ценностей в виде бланков строгой отчетности работнику (сотруднику) учреждения, ответственному за их оформление и (или) выдачу, указанные материальные ценности отражаются на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" до момента предоставления им документа, подтверждающего их выдачу (уничтожение испорченных бланков).

В этом случае стоимость бланков строгой отчетности, выданных с мест хранения, следует одновременно отнести на расходы текущего финансового периода (по дебету счета 040120272 "Расходы материальных запасов текущего финансового года").

В письме так же объяснено, как списывать БСО, а также ценные подарки (сувениры), выданные во время различных мероприятий.