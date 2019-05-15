Эксперты спрогнозировали отзыв лицензий у 46 банков в течение года

Банк России с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года может отозвать лицензии у 46 банков.

Такой прогноз составили аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном расчету индекса здоровья банковского сектора, с ним ознакомился РБК. По их мнению, дефолт грозит 10,9% действующих банков. На 2018 год «Эксперт РА» прогнозировал отзыв лицензии у 60 банков, по факту ЦБ отозвал 55 банковских лицензий.

Всего в России на 1 апреля, по данным ЦБ, было 430 банков, но «Эксперт РА» рассчитывает индекс по данным 422 банков, поскольку ряд банков не публикуют свою отчетность (такая возможность есть у кредитных организаций, попавших под санкции).

Несмотря на уменьшение прогнозируемого числа банков в предбанкротном состоянии, индекс здоровья банковского сектора (вероятность того, что отдельно взятый банк не обанкротится) снижается третий квартал подряд. На 1 апреля он составил 89,1% против максимума в 89,8% на 1 июля 2018 года.

Тенденция обусловлена тем, что на фоне уменьшения общего числа банков в России увеличивается доля действующих банков с низкой кредитоспособностью. По итогам первого квартала 2019 года почти четверть всех банков (99), включенных в расчет, не генерируют прибыль или являются убыточными, 162 банка испытали значительный чистый отток (более 15%) привлеченных средств юридических лиц, 136 — чистый отток средств физических лиц, рассчитали в «Эксперт РА». При этом число фактических банковских дефолтов за первые три месяца года было относительно не велико — пять отозванных лицензий.

В феврале 2018 года, после того как ЦБ взял на санацию три крупных частных банка («ФК Отрытие», Бинбанк и Промсвязьбанк), а также отозвал лицензию у «Югры», глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что в 2017 году регулятор завершил основную работу по оздоровлению банковского сектора, но в системе по-прежнему остаются проблемы, приводящие к краху банков. Как ранее прогнозировало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), число банков в России в течение ближайших пяти лет продолжит сокращаться в среднем на 5–8% в год.