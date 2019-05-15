Сборы неналоговых платежей вырастут из-за ужесточения администрирования

Счетная палата рассчитывает, что уже в этом году поступления в бюджет от неналоговых платежей вырастут на 44 млрд рублей.

Аудиторы регулярно выявляют проблемы, связанные со сбором отдельных неналоговых доходов, сообщили «Известиям» в контрольном органе. Однако поступления должны резко вырасти благодаря ужесточению контроля за плательщиками, что предусмотрено стратегией Минфина.

Ведомство готовит реформу неналоговых платежей с 2016 года. Предполагается, что уже в 2021-м в НК войдут шесть основных обязательных для бизнеса сборов, в данный момент зафиксированных в законодательстве различных ведомств. Речь об экологическом, утилизационном и курортном сборах, плате за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам и использование связи.

Теоретически увеличения поступлений от включения шести неналоговых платежей в НК не ожидается, рассказали в Счетной палате. Там пояснили, что эти сборы трансформируют в налоги, сохраняя в прежнем виде ставки, объекты и плательщиков. Однако смена статуса этих платежей позволит в перспективе увеличить поступления в бюджет и повысить уровень платежной дисциплины за счет улучшения качества администрирования. ФНС России обладает более широким спектром возможностей, полномочий и опытом по сбору обязательных платежей, добавили в СП.

При прогнозировании поступлений от уплаты неналоговых сборов в палате учитывали и индексации некоторых ставок. Например, на рост доходов от утилизационного сбора в 2019 году повлияло повышение тарифов на транспортные средства. Увеличение поступлений также связано с ожидаемым повышением объемов производства и ввоза транспорта. Рост доходов от экологического сбора обусловлен повышением нормативов утилизации.

По мнению Счетной палаты, ключевые проблемы с неналоговыми платежами лежат в законодательной плоскости. Дело в том, что большинство сборов устанавливаются федеральными законами, но при этом ключевые элементы, регламентирующие практику сбора и расчета, установлены в подзаконных актах. Часто они слабо конкретизированы, а могут и вовсе отсутствовать. Недостатки регулирования в конечном итоге влияют на дисциплину плательщиков и, следовательно, негативно сказываются на объемах поступлений в бюджеты.