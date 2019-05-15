О дополнительных льготах по имущественным налогам для многодетных семей расскажет видеоролик ФНС

ФНС разместила на своем сайте видеоролик, в котором рассказывается о новых льготах по имущественным налогам для многодетных граждан, которые были установлены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Так, закон позволяет лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, применять дополнительные налоговые вычеты, которые уменьшают:

земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м площади одного участка;

налог на имущество на кадастровую стоимость 5 кв. м от общей площади одной квартиры, комнаты и 7 кв. м от общей площади одного жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Эти вычеты вводятся с налогового периода 2018 года. Для многодетных граждан, сведения о которых есть у налоговых органов, вычеты будут применены автоматически.

Многодетные граждане, информации о которых у налоговых органов нет, могут обратиться за предоставлением вычетов в любую инспекцию с заявлением по установленной форме. Его можно подать до начала массового расчета имущественных налогов за 2018 год, то есть до июня 2019 года. Обратиться можно и после указанной даты - в этом случае инспекция проведет перерасчет налогов и направит новое налоговое уведомление, если останется сумма налога к уплате.