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Генпрокуратура посчитала бюджетные нарушения за 2018 год

Генеральная прокуратура Российской Федерации подвела итоги работы по надзору за исполнением бюджетного законодательства в 2018 году. Отчет опубликован на сайте ведомства.

Среди выявленных правонарушений - хищения бюджетных средств в форме мошенничества и должностные преступления (злоупотребление полномочиями, их превышение, халатность, служебный подлог, нецелевое использование бюджетных средств). По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 50,5 тыс. должностных лиц, к административной - почти 15 тыс. лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 1 986 уголовных дел.

Лидируют по числу уголовных дел Краснодарский край (78 дел), Москва (65 дел) и Рязанская область (58 дел). Кроме того, много дел заведено в следующих регионах: республике Крым (50), Башкортостане (46), Оренбургской области (42), Чеченской Республике (41), Самарской (39), Ивановской и Омской областях (38).

В целом по стране по протестам прокуроров в прошлом году отменено или изменено более 21 тыс. незаконных правовых актов, не соответствовавших требованиям федерального законодательства.

Повсеместно органами прокуратуры устанавливались нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Распространены факты неправомерного заключения контрактов без проведения необходимых закупочных процедур, приводящие к ограничению конкуренции.

Пресекались нарушения, связанные с несоответствием документации о закупках требованиям законодательства, заключением контрактов, не обеспеченных необходимым бюджетным финансированием, изменением существенных условий контрактов, неправомерным определением начальной (максимальной) цены закупаемых товаров (работ, услуг).

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