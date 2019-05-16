В России появится открытый реестр фейковых новостей и их авторов

В России появится открытый реестр недостоверных новостей, в котором будут указываться и авторы фейков.

Об этом заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость» в Сочи глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров, пишет РБК.

«Реестр будет публичным, все будет на нашем сайте вывешено — и названия площадок, и фамилии авторов соответственно», — сказал Жаров.

Закон об ответственности за распространение заведомо недостоверных и общественно опасных новостей вступил в силу 29 марта 2019 года. В соответствии с ним за публикацию под видом достоверных сообщений фейков, создающих угрозу жизни и здоровью людей либо общественному порядку и работе систем жизнеобеспечения, может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 1,5 млн руб