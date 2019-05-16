Две трети российских семей не имеют никаких сбережений

Две трети российских семей — 65% — не имеют никаких сбережений, следует из результатов опроса лаборатории Левада-центра Levada Lab, проведенного в апреле 2019 года.

Доля семей, не имеющих возможности сберегать, практически не меняется с 2012 года, фиксируют социологи.

«Эта цифра остается более-менее стабильной с 2012 года. В 2008–2011 годах мы фиксировали показатели, характерные для экономического кризиса: доля сберегателей была существенно ниже», — сообщил РБК социолог Левада-центра Степан Гончаров

Накопления в основном могут позволить семьи с высоким доходом. Если в целом только 35% семей в состоянии откладывать средства, то в верхнем квинтиле (одна пятая часть всех семей, характеризующаяся самыми высокими доходами) 53% сообщили, что имеют сбережения. В сегменте самых малообеспеченных только две семьи из десяти (23%) обладают какими-либо накоплениями, указали социологи.

Большая часть семей, откладывающих деньги, живут в крупных городах: в Москве таких более половины — 54%. В сельской местности, напротив, ресурсов для накоплений заметно меньше: только 29% респондентов сообщили, что могут сберегать средства.

Треть россиян (32%) полагают, что сейчас плохое время для того, чтобы сберегать средства. 38% респондентов не смогли назвать это время ни хорошим, ни плохим для сбережений, а 21% участников опроса считают настоящий момент хорошим для откладывания денег.