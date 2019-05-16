А что сбой в ФНС значит для рядовых инспекторов?

Налоговые инспекции перешли на круглосуточную работу. И это не шутка.

Таковы последствия введения новой программы АИС «Налог-3» для самих налоговиков. Так называемый «сбой в программе», длящийся уже пятый месяц, создает огромные проблемы не только налогоплательщикам, но и самим налоговикам.

Вот такое сообщение вчера оставил во мнениях на «Клерке» один из посетителей сайта:

«Рядовые инспекторы хоть часто и ведут себя „так программа посчитала“, но сами тоже офигевают — например, у некоторых ПО работает с 06 утра до 15. Бегут за 3 часа до начала рабочего дня работать»

Вероятно, чтобы облегчить жизнь работникам налоговой, им вводят новые графики работы. О чем написал другой пользователь Клерка:

«У меня товарищ в ФНС, говорит что им предложили на выбор 3 графика работы (с цифрами могу чутка соврать) — с 08:00 до 17:00, с 18:00 до 02:00 или с 03:00 до 08:00»

Таким образом, вместо улучшения налогового администрирования, получилось ровно наоборот - ни налогоплательщики, ни налоговые инспекторы не могут нормально работать. Впрочем, как минимум одну функцию новая программа выполняет вне всяких сомнений - она пополняет бюджет. Пусть и незаконными способами.