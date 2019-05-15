Большой обзор про сбой в ФНС: накипело! Незаконные блокировки, задержка вычетов, несуществующие долги

Автоматизация в ФНС РФ глазами ФНС РФ

Сплошь и рядом ФНС РФ на всех возможных и невозможных международных форумах, во множестве докладов сообщает о высоком уровне автоматизации администрирования налогов. Рисуют графики... отчитываются об успехах...

Цифровизация — про то, чтобы никто не замечал автоматизацию, это должно быть просто, удобно. Я очень надеюсь на то, что проактивные системы, которыми мы сегодня занимаемся, помогут нашим налогоплательщикам не замечать налоговую службу в нашей жизни (Российский Инвестиционный Форум 2019).

Михаил Мишустин: ФНС автоматически обрабатывает данные о 165,8 млн граждан.

Михаил Мишустин рассказал норвежским коллегам о подходах ФНС России к внедрению передовых цифровых технологий в налоговом администрировании, совершенствованию сервисов для налогоплательщиков и повышению качества их обслуживания.

Михаил Мишустин представил приложение «Мой налог» на выставке Форума по налоговому администрированию ОЭСР.

Михаил Мишустин: цифровизация налоговых органов позволяет строить экономику доверия.

Михаил Мишустин обсудил цифровизацию налогового администрирования с руководителем венгерской Налоговой службы.

Норвегия, Чили и Венгрия от докладов руководителя ФНС РФ в восторге... аплодируют... а что же в России?

Конечно, внедрение личных кабинетов налогоплательщика — отличная вещь, позволяющая избавить себя и налогового инспектора от волнующей личной встречи! Электронный документооборот во многом облегчает напряженное взаимоотношение с налоговыми органами. Бесспорно, что идея получения налоговыми органами данных для расчета налогов и контроля от ГИБДД, Росреестра, ЗАГСов и т. п. — очевидно разумная и подлежит реализации.

С 01.01.2019 ФНС РФ перешла на новое программное обеспечение. Переход состоялся, мягко говоря, не гладко. По сей день (а нынче — май) налогоплательщики ощущают на себе негативные последствия...

Автоматизация в ФНС РФ глазами налогоплательщиков

С чем же фактически сталкиваются налогоплательщики? Так же ли довольны автоматизацией в ФНС РФ юридические и физические лица в России, как иностранные коллеги ФНС РФ — оценивающие успехи ФНС РФ по докладам?

С проблемами во взаимоотношениях с налоговыми органами многие сталкивались и ранее: неактуальные данные ГИБДД, некорректные зачисление платежей и отражение начислений и т. п.... А если вас (как физическое лицо, например) угораздило сменить адрес регистрации и администрирующий налоговый орган, то вы наслушаетесь историй о том, что электронный контейнер с вашими данными из одной инспекции вышел, но до другой — дошел лишь частично...

Данные события заставляли налогоплательщиков тратить время и средства на доказательства отсутствия налоговой базы, налоговой задолженности, своей вины в возникновении налоговой задолженности, оспаривать начисление пени и т.п. Вместе с тем, для значительного числа добросовестных налогоплательщиков отсутствие налоговой задолженности имеет решающее значение для участия в различных тендерах, получения выгодных заказов.

Сейчас мы не говорим о том, что справку об отсутствии задолженности перед бюджетом невозможно получить он-лайн (в текущем моменте на текущую дату)... а если у вас обособленные подразделения по всей стране — получить такую справку практически невозможно, т. к. сложно предугадать действия каждой отдельной налоговой инспекции. Это уже совсем другая история...

Налоговые органы неустанно твердят о том, что в обязанности налогоплательщика входит обязанность проявления «добросовестной осмотрительности», что включает в себя, по мнению налоговых органов, контроль налогоплательщиком выполнения контрагентом обязанностей перед бюджетом. Но данные для анализа, представляемые ФНС РФ, содержат неактуальные данные или данные, не соответствующие действительности.

После 01.01.2019 взаимоотношения с налоговыми органами еще более осложнились. Сюрпризов стало гораздо больше!

С чем столкнулись физические лица? Некоторые налогоплательщики через месяц после сдачи декларации для получения вычета по НДФЛ за 2018 год получили сообщение «ваша электронная подпись неактуальна / недействительна... декларация не принята». Но как же тогда декларация смогла стать отправленной в личном кабинете, если электронная подпись недействительна?.. В результате налогоплательщик получит свой вычет гораздо позже, чем рассчитывал по закону. Может быть, это запланированная акция ФНС РФ по задержке возврата денег.

Например, как в Белгородской области, где налоговые органы прямо ссылаются на указание губернатора — не возвращать переплату по налогам под любым предлогом. С данной ситуацией сталкиваются не только налогоплательщики Белгородской области, но и налогоплательщики, чьи филиалы находятся на территории Белгородской области.

А на что обычно налогоплательщики используют получаемые возвраты НДФЛ? На ремонт квартир или отпуск, причем скорее всего в пределах страны. В результате, недополучают выручку организации и ИП, не поступает в бюджет НДС и прибыль.

Еще интереснее с ИП и юридическими лицами. Данная категория налогоплательщиков уже привыкла, что необходимо постоянно контролировать начисления и платежи, отражаемые налоговыми органами по лицевым счетам налогоплательщиков (контролировать контролирующие органы). Юридические лица привыкли, что требования налоговых органов составлены настолько автоматически, что в них отсутствует всякий смыл, привыкли искать смысл между строк:

«В целях камеральной проверки расчета по форме 6-НДФЛ предоставьте пояснения по налогу на имущество организаций»

Инспекторы полностью доверяют сформированным автоматически документам и не перепроверяют их содержание. Редко есть возможность у налогоплательщика получить комментарии к требованию: до инспекций не дозвониться, а письменные обращения рассматриваются налоговыми органами зачастую на 30-й день.

После 01.01.2019 участились случаи отражения начисления по налогам в одной карточке, а уплаты — в другой, возникновение необоснованных недоимок по налогам. Инспекторы по телефону комментируют это так: часть данных перенесено в новое ПО, а часть — еще нет.

Раньше такие ситуации возникали при открытии налоговым органом карточки с другим КПП (например, оплата с КПП по месту нахождения организации, а начисление с КПП по месту нахождения недвижимости, хотя налогоплательщик отчитывался и платил с указанием одного КПП). Теперь же у налогоплательщика (помимо старых причин открытия второй карточки) может быть в одной инспекции две карточки с одинаковыми КПП и ОКТМО — в новом ПО и в старом ПО!

В базе данных налогового органа может вовсе затеряться информация об объектах налогообложения — объектах недвижимости налогоплательщика. В результате, пока вы доказываете одному отделу инспекции право собственности на объект недвижимости (которым владеете много лет и много лет уплачиваете налог на имущество по этому объекту и сдаете отчетность), чтобы инспекция, пренебрегающая статьей 80 НК РФ, приняла вашу декларацию, другой отдел АВТОМАТИЧЕСКИ блокирует ваш расчетный счет.

Этот автоматизированный отдел не перепроверяет никакие данные... почему-то, он видит вашу обязанность (и свято в нее верит, т. к. никакие уточняющие требования и запросы не направляются налогоплательщику) предоставить декларацию, в то врем как отдел, ответственный за прием и контроль деклараций «не видит» объектов налогообложения, причин представления декларации и не принимает декларацию. Итог — ваши счета заблокированы в один миг. Так, в частности, работает ИФНС РФ по Мотовилихинскому району г. Перми.

Во всех информационных базах (СПАРК, КОНТУР-ФОКУС и др.) на против записи о вас — тревожный символ «счета заблокированы». Чтобы доказать свою невиновность налогоплательщику требуется минимум 2-3 дня для устранения «недоразумения». Автоматически решения о приостановлении операций по счетам не отменяются. После устранения недоразумения (мытарств по доказыванию отсутствия причин для блокировки счтов) в информационных базах лишь меняется статус скомпрометированной организации. Никакой опровергающей информации не публикуется. Доброе имя налогоплательщика не восстанавливается. Контрагенты и клиенты запечатлели в своей памяти негативную информацию о налогоплательщике. Как говорится «серебряные ложки нашлись, но осадочек-то остался...».

Блокируя автоматически счет, инспекции не только не анализируют правомерность оснований для приостановлений операций по счетам, но тем более не предусматривают последствия. Из-за ошибок автоматизированной системы региональных налоговых органов блокируются счета банков, открытых в других банках, в Национальном расчетном депозитарии, т. е. по сути блокируются средства клиентов банков — физических и юридических лиц. Такие ситуации, а также информация в общедоступных информационных системах о том, что счета кредитной организации заблокированы (без указания конкретных счетов и причин), дестабилизирует ситуацию в стране. Масло в огонь подливает сама ФНС РФ, публикуя информацию о том, что налогоплательщик, представивший платежные поручения об уплате налогов в ненадежный банк, признается не выполнившим обязанности налогоплательщика по уплате налогов. Возможно, это такая политика по лоббированию отдельных банков?

Восстание машин

На любые претензии, сотрудники налоговых органов пеняют на «программу»: «так программа настроена», «такие решения формируются автоматически». Раньше такие аргументы использовали приемщицы коммунальных платежей на почте России. Теперь, к сожалению, такой аргумент распространился и на другие сферы нашей жизни.

Возможно, обновление программного обеспечения — не основная причина проблем налогоплательщиков. Возможно, новое ПО — лишь показало проблемные места... обнаружило низкое качество данных налоговых органов, отсутствие анализа этих данных, отсутствие ответственности сотрудников налоговых органов, в чьих руках эксплуатируется автоматизированная система... В любом случае, для ФНС РФ пришло время возглавить восстание машин, инициатором которого служба и стала...

Чтобы изложенной критике автоматизации ФНС РФ придать большую конструктивность, хочется предложить ФНС РФ рассмотреть следующие доработки:

не блокировать счета налогоплательщиков без предварительного запроса пояснений о причинах непредставления отчетности;

представить в личном кабинете налогоплательщика ЮЛ перечень объектов налогообложения (по аналогии с кабинетом ФЛ) — транспортных средств и недвижимости. Если налоговый орган считает, что у налогоплательщика нет объекта налогообложения, то зачем последнему тратить усилия на доказывание обратного («пожалуйста, возьмите мои деньги!»);

сократить срок рассмотрения обращения налогоплательщиков с 30 дней до 5-10 дней, чтобы привести в соответствие со сроками, предусмотренными для ответов налогоплательщиков;

использовать имеющиеся данные для упрощения учета обязательств налогоплательщиков при сокращении количества предоставляемых отчетов. Например, зачем направлять налоговые декларации по налогу на прибыль по месту нахождения обособленных подразделений, если вся необходимая информация есть в основной декларации по налогу на прибыль (приложение 5 к листу 02), а значит, есть и в информационной системе ФНС РФ;

проанализировать долю количества решений о приостановлении операций по счетам с реальными основаниями для приостановления операций в общем количестве решений о приостановлении операций по счетам.

Налогоплательщики не обладают такими техническими ресурсами, как ФНС РФ. Даже для крупнейших налогоплательщиков проблематичным является автоматизация формирования и представления отчетности.