Россияне назвали необходимую для «нормальной жизни» сумму в месяц

Среднестатистической семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц для нормального уровня жизни.

Холдинг «Ромир» провел в апреле по всей стране опрос, в котором участвовали 1,5 тысячи граждан пишут РИА Новости. Респондентам задавали вопрос, сколько требуется денег семье из трех человек для «нормальной жизни».

Как следует из исследования, каждой четвертой семье хватит в месяц от 45-60 тысяч рублей, каждой десятой — 30-45 тысяч. Чуть более половины (51 процент) опрошенных полагают, что для достойного уровня жизни требуется доход в 60-120 тысяч рублей. При этом 11 процентов респондентов ежемесячно нужно более 120 тысяч рублей.

Два процента россиян могут обеспечить нормальный уровень жизни при доходе в 20-30 тысяч рублей, а один процент — при менее чем 20 тысячах рублей.

В среднем запрос средней российской семьи за год вырос на 2,1 тысячи рублей, или на три процента, говорится в исследовании.

С географической точки зрения самые высокие запросы у жителей Северо-Запада, которым для «нормальной» жизни требуется 93,5 тысячи рублей в месяц. В Центральном округе эта сумма составляет 82,9 тысячи рублей.