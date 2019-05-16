ЦБ: санации крупных банков закончились

Основная часть оздоровления российской банковской системы пройдена. В ближайшее время Центробанк не ожидает повторения случаев санации крупных банков, заявил замглавы ведомства Дмитрий Тулин.

Тулин также заявил, что регулятор продолжает следить за темпами прироста потребительского кредитования и видит риски в этой сфере, передает «Интерфакс».

В 2017 году Банк России создал Фонд консолидации банковского сектора для оздоровления несостоятельных банков. Организация взяла на санацию ряд крупных банков, включая «Открытие», БИНбанк, а также Промсвязьбанк. Последний по окончании операции начали переводить в статус оборонного банка — опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Руководителем банка кредитной организации стал бывший глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.