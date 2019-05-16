Депутаты предлагают ввести годовой мораторий на штрафы за отсутствие онлайн-ККТ

Административную ответственность организаций и индивидуальных предпринимателей за отсутствие ККТ при расчетах предлагается не применять до 1 июля 2020 года, сообщает ТАСС.

Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам председатель комитета Андрей Макаров в ходе обсуждения ко второму чтению поправок к закону о применении ККТ.

Макаров также поблагодарил ФНС за предоставление информации о готовности каждого региона и отраслей к реализации закона о применении онлайн-касс.

«Вопросы, связанные с ККТ, вызывают много вопросов и сомнений. В этой связи хотел бы сразу сказать, что далеко не все регионы страны подготовились к решению этой проблемы одинаково — более 50% говорят о своей готовности в полном объеме, еще примерно половина оставшихся говорит о высокой степени готовности», — отметил он.

Кроме того, была отмечена проблема нехватки техники, указал Макаров.

Отложить вступление в силу закона невозможно, считает депутат, однако можно временно убрать административную ответственность.

«То есть на этот год дать возможность, чтобы все могли спокойно войти в этот режим, чтобы, если будут какие-то проблемы, мы могли их отрегулировать, и чтобы ни организации, ни люди не ходили под угрозой наказания», — сказал Макаров.

Поправки в КоАП планируется внести до 1 июля 2019 года.