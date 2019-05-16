Госдума приняла закон о штрафах за искажение бухгалтерской отчётности в госсекторе

Руководителям и главбухам организаций государственного сектора грозит штраф до 50 тысяч рублей за искажение бухгалтерской и бюджетной отчётности.

Закон, разработанный Правительством, принят в третьем чтении 16 мая. Он вносит поправки в статью КоАП 15.15.6. «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности»

За незначительное искажение показателей в отчётности должностных лиц оштрафуют на сумму до 5 тысяч рублей либо вынесут предупреждение. Если неверно указана информация об активах, обязательствах или финансовом результате, придётся заплатить до 30 тысяч рублей.

Такой же штраф установлен, если отчётность вообще не предоставили или если должностное лицо нарушило установленные сроки её предоставления. За грубое искажение показателей штраф составит до 50 тысяч рублей.

Грубым искажением показателей считается изменение отчётности не менее чем на 10 процентов. Незначительным является искажение данных от 1 до 10 процентов.

Сейчас ответственность за грубые нарушения в бухотчетности не зависит от формы собственности организации. Максимальный штраф за повторное нарушение может достигать 20 тысяч рублей, но возможна и дисквалификация, на срок до двух лет. Для должностных лиц бюджетных организаций и госсектора такой меры, как дисквалификация не будет.