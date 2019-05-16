Амнистию капиталов опять продлили

В России с 1 июня 2019 года по 1 марта 2020 года пройдет третий этап амнистии капитала.

В его рамках предприниматели, которые добровольно задекларируют свои зарубежные банковские счета, будут освобождены от уплаты НДФЛ, а также — в случае необходимости — от административной и уголовной ответственности за налоговые нарушения, совершённые до 1 января 2019 года.

Соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем чтении, сообщила «Парламентская газета».

Новшеством третьего этапа амнистии стали условие репатриации денежных средств декларантов и регистрация подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае.



Первая амнистия проводилась с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, в итоге было подано 7,2 тысячи деклараций. С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года прошёл второй этап амнистии. По данным Минфина, за этот период было задекларировано более чем 10 млрд евро.