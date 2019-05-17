Начался эксперимент по маркировке фотокамер. Пока добровольный

С 15 мая по 30 ноября 2019 г. в России пройдет эксперимент по маркировке фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации. Условия его проведения утверждены постановлением Правительства от 14 мая 2019 г. № 589.

Оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом этих товаров будет являться ООО «Оператор-ЦРПТ».

Целями эксперимента являются, в частности:

тестирование возможностей использования технологии нанесения средства идентификации и состава содержащейся в нем информации;

апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек, а также повышения собираемости таможенных и налоговых платежей;

оценка эффективности и результативности отраслевого компонента «Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки» государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;

осуществление участниками эксперимента первичного наполнения подсистемы национального каталога маркированных товаров информационной системы мониторинга на основании состава сведений о товаре, позволяющих однозначно идентифицировать товарную единицу фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек;

определение технических возможностей интеграции информационной системы мониторинга, включая подсистему национального каталога маркированных товаров информационной системы мониторинга, с государственными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на обеспечение проведения эксперимента.

Пока маркировка фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек будет добровольной.