ФНС готовит новый расчет по страховым взносам (КНД-1151111). Проект приказа размещен для публичного обсуждения.

Корректировка РСВ обосновывается «оптимизацией формы расчета по страховым взносам», так указано в сводном отчете к проекту.



Глобальных изменений не планируется, изменения точечные. В частности:

исключается лист со сведениями о физлице, не являющимся ИП;

из раздела 1 убрана строка «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период», суммы взносов будет указываться только за три последних месяца расчетного (отчетного) периода;

в приложение 1 добавлена строка для вычета расходов при расчете взносов с доходов по договорам авторского заказа и др. договоров, указанны в п.2 ст.421 НК.

Новый расчет должен вступить в силу с 2020 года.