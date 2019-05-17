Как бухгалтеры писали открытое письмо и что из этого получилось. Серия 2.

Некоторое время назад «Клерк» писал об открытом письме Мишустину, которое писали бухгалтеры, общающиеся в «Красном уголке бухгалтера».

Письмо было весьма странным и сложилось впечатление, что оно так и не было отправлено адресату. Однако оказалось, что это не так. Письмо было не только отправлено, но даже спущено сверху в некоторые инспекции.

Вот такое сообщение оставила вчера в комментариях на сайте бухгалтер, подписавшая обращение к главе ФНС:

Сегодня нам позвонили из местной налоговой и спрашивают, что это за письмо такое вы Мишустину написали? О чём оно? А мы спрашиваем, а вы что не знаете? А они говорят: нет, нам только передали , что вы там подписались. Ну объяснили, даже кусок письма сфотали.

Ищем тех, кому еще звонили из инспекций. Пока больше пока никто не сообщил о каких-то предпринятых налоговой действий.