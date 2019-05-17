СМИ заявили, что ПФР оцифровал все трудовые книжки. И как ему это удалось?

Сегодня газета «Известия» опубликовала материал о том, что ПФР оцифровал трудовые книжки россиян на 100%.

Новость была тут же растиражирована массой СМИ и уже вызвала недоумение у бухгалтеров и кадровиков. Поскольку они прекрасно знают, что Пенсионный фонд не видит трудовых книжек граждан, пока они не соберутся на пенсию.

Что же именно сделал ПФР остается загадкой. Скорее всего просто обобщил информацию по гражданам за периоды до появления персонифицированной отчетности (по этим периодам работодатели подавали форму СЗВ-К) и данные перс.учета. Но назвать оцифровкой трудовых книжек это никак нельзя, поскольку в ТК есть и другая информация, кроме стажа.

Но электронные трудовые книжки в любом случае уже скоро появятся — Минтруд планирует внести в Госдуму законопроект об электронных трудовых книжках до конца весенней сессии, т.е. до 28 июля.

Законопроект Минтруда предполагает, что в тестовом режиме электронные трудовые будут действовать в течение 2020 года: с 1 января работодатели начнут передавать сведения о работнике в информационную систему ПФР. С 2021 года норма станет обязательной для всех работодателей. Исключение составят работники, которые подадут отдельное заявление на ведение книжек в бумажном формате.