В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги на счета в европейских банках

Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн».

Сначала услугой смогут воспользоваться владельцы iPhone, позже она появится и на устройствах Android. Переводы будут осуществляться через систему Western Union, сообщил «Ведомостям» представитель банка.

Пока отправить деньги через «Сбербанк онлайн» можно будет в Австрию, Бельгию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Литву, Нидерланды, Португалию, Финляндию, Францию, Эстонию. Представитель Сбербанка пообещал, что количество стран будет постепенно увеличиваться.

Комиссия за перевод составляет 1% от его суммы, добавил он. Максимальная сумма – до 300 000 руб. в день в зависимости от страны.

Чтобы воспользоваться услугой, клиент Сбербанка должен в приложении выбрать раздел «За рубеж» в меню платежей, а в нем страну, ввести сумму перевода, имя и фамилию получателя, а также номер его банковского счета и название банка. Оформление перевода в приложении занимает пару минут, утверждает вице-президент госбанка Игорь Мамонтов. А деньги могут идти до трех рабочих дней, добавил представитель Сбербанка.

Ранее отправить деньги на счет европейского банка можно было только в отделениях Сбербанка. Комиссия там также составляет 1%, а сумма перевода не ограничена. По словам представителя Сбербанка, в «Сбербанк онлайн» пока нельзя перевести деньги на карты иностранных эмитентов, однако сервис разрабатывается и банк планирует запустить его позже.

Как следует из данных ЦБ, в 2018 г. из России больше всего отправили денег через платежные системы в Узбекистан – $2,9 млрд. Из европейских стран наиболее популярна была Чехия, туда ушло $36,2 млн.