Расчет прожиточного минимума пенсионеров изменят

Минтруд предложил новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах.

С опубликованным законопроектом, устанавливающим единые правила для всех субъектов РФ, ознакомились «Ведомости».

Если пенсия неработающего пенсионера не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера региона, где он живет, или России в целом, ему полагается социальная доплата — из регионального и федерального бюджета соответственно. Это позволяет пенсионерам не оказаться за чертой бедности.

Сейчас прожиточный минимум пенсионера в целом по России и в регионах устанавливается на основании потребительской корзины и данных Росстата о потребительских ценах на продукты, поясняет представитель Минтруда. Но какие именно цены закладывать в расчет — фактические или прогнозные, и за какой период, законом не установлено. Из-за этого в ряде регионов прожиточный минимум пенсионера необоснованно занижен или завышен.

В первом случае пенсия неработающего пенсионера даже после социальной доплаты не дотягивает до регионального прожиточного минимума. Бывает и обратная проблема: фактический прожиточный минимум в регионе ниже, чем в целом по России, местные власти его необоснованно завышают и получают из федерального бюджета больше денег, чем необходимо на доплаты. Для решения проблемы правительство постановило рассчитывать прожиточный минимум пенсионера по единым правилам с 2020 г.

На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год. Предполагается, что Минэкономразвития будет закладывать такой прогнозный показатель в базовый прогноз социально-экономического развития.

Если применить формулу, предложенную Минтрудом задним числом к 2019 году, то в 41 регионе ПМП оказался бы больше реально установленного, а в 44 регионах — меньше.

Сильнее всего уменьшился бы ПМП в Воронежской области, Мордовии и Чукотском автономном округе — примерно на 1,2 тыс. руб. в каждом из этих регионов. А самые большие увеличения произошли бы в Карелии, Амурской области и Еврейской автономной области — от 937 руб. до почти 2,6 тыс. руб., показывают расчеты РБК.