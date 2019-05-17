Клерк.Ру

АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс ЦБ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.

Об этом рассказал глава АСВ Юрий Исаев в интервью «РИА Новости».

Запустить финансовый маркетплейс ЦБ планирует в 2019 году. На нем клиентам должны быть доступны в режиме одного окна вклады всех банков, которые решат присоединиться к проекту, ценные бумаги, индивидуальные инвестиционные счета, страховые и кредитные продукты, включая ипотеку. На данный момент к проекту маркетплейса присоединился 21 участник финансового рынка, в том числе банки «Ак Барс», «Зенит», Газпромбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Связь-банк, СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф-банк, «Уралсиб», «Центр-инвест», Экспобанк.

Как технически будет проходить процесс, пока неясно, пишет «Коммерсантъ». Более того, реализовано данное предложение может быть после полноценного наполнения Единой биометрической системы, где пока крайне мало данных.

Посетить семинар по теме «Страхование вкладов»

Все семинары по теме Страхование вкладов