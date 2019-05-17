АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс ЦБ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило о планах дать возможность вкладчикам лишившихся лицензии банков получать страховое возмещение через маркетплейс ЦБ.
Об этом рассказал глава АСВ Юрий Исаев в интервью «РИА Новости».
Запустить финансовый маркетплейс ЦБ планирует в 2019 году. На нем клиентам должны быть доступны в режиме одного окна вклады всех банков, которые решат присоединиться к проекту, ценные бумаги, индивидуальные инвестиционные счета, страховые и кредитные продукты, включая ипотеку. На данный момент к проекту маркетплейса присоединился 21 участник финансового рынка, в том числе банки «Ак Барс», «Зенит», Газпромбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Связь-банк, СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф-банк, «Уралсиб», «Центр-инвест», Экспобанк.
Как технически будет проходить процесс, пока неясно, пишет «Коммерсантъ». Более того, реализовано данное предложение может быть после полноценного наполнения Единой биометрической системы, где пока крайне мало данных.