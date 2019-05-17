АСВ предлагает получать страховые выплаты через маркетплейс ЦБ

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Oleg_Preobrazhenskii а мне нравятся эти кассы, очень удобно вести контроль. Жалею, что ждал 01.07.18, а не поставил ра... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Lenochka05 Нет, в магазинах, которые я посещаю лично, я мэйл не называю. А вот когда делаю покупки в интерне... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Над.К Эммм... Вы в магазине называете емейл и вам шлют чеки на почту? В этом для вас удобство?... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

Lenochka05 Многим горе-руководителям вообще не надо бизнесом заниматься, а идти работать на более умного дяд... Полгода-год и многие решат закрывать бизнес. Почему?

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