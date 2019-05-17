ЦБ начал применять метод «тайного покупателя» для проверки финансовых организаций

Банк России начал применять метод «тайного покупателя» при проверках соблюдения прав потребителей финансовых услуг.

Об этом сообщил журналистам глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

«Началось применение данного процесса. И в ближайшее время — разумно ближайшее, не завтра, но и не в следующем году — будут какие-то результаты, о которых мы обязательно расскажем», — цитирует Мамута ТАСС.

По его словам, пока мер воздействия по итогам контрольных закупок ЦБ не предпринимал. Если в ходе контрольной закупки будет выявлено нарушение, ЦБ может оштрафовать финансовую организацию и выдать предписание об устранении нарушения.

ЦБ начал применять метод «тайного покупателя» во всех сферах, в приоритетах — продажи инвестиционного страхования жизни в банках (ранее ЦБ указывал на массовые факты некорректных продаж этого продукта), продажи электронного полиса ОСАГО, привел пример Мамута.

ЦБ с 1 января получил право осуществлять контрольные закупки финансовых услуг методом «тайного покупателя» — после вступления в силу соответствующего законопроекта. ЦБ начал проводить «контрольные закупки» при помощи МВД еще до принятия в силу поправок. До закона ЦБ должен был предупреждать банки о проверках и не мог использовать собранный материал для фиксации фактов нарушения.