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Назван самый подходящий для получения кредита знак зодиака

Чаще всего за потребительскими кредитами обращаются люди, родившиеся под знаком Близнецов (с 21 мая по 20 июня), но чаще всего получают такие кредиты Рыбы (19 февраля — 20 марта).

О таких результатах исследования сообщил Альфа-банк, с ними ознакомился РБК.

Проведенный экспертами банка анализ заявок на потребительский кредит показал, что на долю Близнецов из них приходится почти 12%. Второе и третье места при этом занимают люди, родившиеся под знаками Льва (23 июля — 22 августа) и Скорпиона (23 октября — 21 ноября) — 9,3% и 8,4% соответственно.

Рыбы в топ-3 не входят (на их долю приходится всего 7% от общего числа кредитных заявок), однако именно представителям этого знака в Альфа-банке кредиты выдают чаще всего. При этом, как показало исследование, именно Рыбы реже всего допускают просрочку платежей по кредитам.

Наибольшим размером среднего выданного потребительского кредита — 2,13 млн руб. — могут похвастаться клиенты, родившиеся под знаком Девы (23 августа — 22 сентября). У Водолеев (20 января — 18 февраля) сумма среднего потребкредита оказалась на 330 тыс. руб. меньше, а на третьем месте с большим отставанием оказались Раки (21 июня — 22 июля) — 1,19 млн руб. Наименьшей же сумма среднего потребкредита оказалась у представителей знака Телец (20 апреля — 20 мая)

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