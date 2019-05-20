Инфляция снижается

В апреле годовая инфляция снизилась на 0,1 п.п., до 5,2 %, и наметились предпосылки ее дальнейшего замедления, отмечается в очередном обзоре ЦБ.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к цели вблизи 4 % в первой половине 2020 года.

Годовая продовольственная инфляция в апреле не изменилась, при этом существенно уменьшился рост цен на овощи и фрукты. Заметный вклад в рост цен на продовольствие продолжала вносить динамика цен на продукты переработки зерна. Вместе с тем прогнозы хорошего урожая зерновых и снижение цен мирового рынка создают условия для замедления роста цен в этом сегменте потребительского рынка, уточняет пресс-служба ЦБ.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился за счет замедления удорожания нефтепродуктов. В условиях действия соглашений между Правительством и крупнейшими нефтяными компаниями цены на бензин в апреле не изменились, дизельное топливо подешевело.

Снизился и темп прироста цен на услуги. Укрепление рубля благоприятно сказалось на стоимости услуг зарубежного туризма.

В апреле уменьшилась доля наиболее быстро дорожающих товаров и услуг и возросла доля позиций с самыми низкими темпами прироста цен, что указывает на предпосылки дальнейшего замедления инфляции.