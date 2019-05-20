Оформить пособие на рождение ребенка, минуя работодателя, можно через сайт госуслуг

С 18 апреля 2019 года на портале госуслуг www.gosuslugi.ru доступна для получения в электронном виде услуга «Назначение и выплата застрахованным лицам единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем».
Отделение ФСС по Санкт-Петербургу подготовило инструкцию по порядку регистрации на сайте госуслуг и подачи заявления на пособие.
Добавим, речь идет о следующих случаях:
- прекращение деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за единовременным пособием при рождении ребенка;
- отсутствие возможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной ГК;
- отсутствие возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем единовременного пособия при рождении ребенка застрахованному лицу;
- если на день обращения застрахованного лица за указанным пособием в отношении страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве страхователя.