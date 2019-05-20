Оформить пособие на рождение ребенка, минуя работодателя, можно через сайт госуслуг

С 18 апреля 2019 года на портале госуслуг www.gosuslugi.ru доступна для получения в электронном виде услуга «Назначение и выплата застрахованным лицам единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем».

Отделение ФСС по Санкт-Петербургу подготовило инструкцию по порядку регистрации на сайте госуслуг и подачи заявления на пособие.

Добавим, речь идет о следующих случаях: