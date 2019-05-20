Если ИФНС не принимает вашу декларацию, жалуйтесь в Прокуратуру

Только за первые 3 месяца 2019 года в адрес бизнес-омбудсмена Ярославской области с жалобами на отказ ИФНС в приеме деклараций по ТКС обратилось 8 юрлиц.
В обращениях заявителей фигурируют две налоговые инспекции области. Во всех случаях причиной возврата документов стала электронная цифровая подпись, которой подписана декларация, — по мнению налоговой, ЭЦП не принадлежит руководителю.
Между тем контроль в отношении полноты и достоверности указанных в декларации сведений в соответствии с НК может проводиться только после ее принятия в рамках проведения налоговой проверки, а не до.
С таким мнением обе налоговые инспекции не согласились. Представители одной из них указывают, что отказ в принятии деклараций осуществлен «в целях профилактики нарушений законодательства о налогах», другой — что декларация «не может считаться подписанной ввиду выявленных нарушений со стороны налогоплательщика».
В службе бизнес-омбудсмена считают, что подобные действия налоговой фактически препятствуют исполнению налогоплательщиками своих обязательств перед государством. Представитель прокуратуры за заседпнии общественного экспертного совета при бизнес-омбудсмене предложил руководителям организаций в случае возникновения аналогичных ситуаций лично обращаться в органы прокуратуры на прием граждан по вопросам защиты прав юридических лиц и предпринимателей.
Напомним, отказы в приеме деклараций по НДС - отнюдь не редкость.
«Клерк» неоднократно писал о подобных историях. На днях аналогичной проблемой поделилась читательница нашего форума в теме «Налоговая заблокировала электронную подпись».
Налоговая заблокировала ЭЦП, не принимает декларации. Директор ездил лично, его мучили два часа. И все равно говорят, что фирма подозрительная. ЭЦП так и не открыли. Расспрашивали про поставщиков, про их генеральных директоров: цвет глаз, рост, цвет волос, где сидят. Все ответили нормально, естественно про цвет глаз не ответил, но это я считаю бред. Фотокарточки тоже с собой не носит.
- Sv1