Если ИФНС не принимает вашу декларацию, жалуйтесь в Прокуратуру

Только за первые 3 месяца 2019 года в адрес бизнес-омбудсмена Ярославской области с жалобами на отказ ИФНС в приеме деклараций по ТКС обратилось 8 юрлиц.

В обращениях заявителей фигурируют две налоговые инспекции области. Во всех случаях причиной возврата документов стала электронная цифровая подпись, которой подписана декларация, — по мнению налоговой, ЭЦП не принадлежит руководителю.

Между тем контроль в отношении полноты и достоверности указанных в декларации сведений в соответствии с НК может проводиться только после ее принятия в рамках проведения налоговой проверки, а не до.

С таким мнением обе налоговые инспекции не согласились. Представители одной из них указывают, что отказ в принятии деклараций осуществлен «в целях профилактики нарушений законодательства о налогах», другой — что декларация «не может считаться подписанной ввиду выявленных нарушений со стороны налогоплательщика».

В службе бизнес-омбудсмена считают, что подобные действия налоговой фактически препятствуют исполнению налогоплательщиками своих обязательств перед государством. Представитель прокуратуры за заседпнии общественного экспертного совета при бизнес-омбудсмене предложил руководителям организаций в случае возникновения аналогичных ситуаций лично обращаться в органы прокуратуры на прием граждан по вопросам защиты прав юридических лиц и предпринимателей.

Напомним, отказы в приеме деклараций по НДС - отнюдь не редкость.

«Клерк» неоднократно писал о подобных историях. На днях аналогичной проблемой поделилась читательница нашего форума в теме «Налоговая заблокировала электронную подпись».