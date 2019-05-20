Реализация национальных проектов задерживается

Уровень исполнения расходов на нацпроекты составил лишь 221 млрд руб., или 12,8% от годового объема, следует из доклада Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь—март 2019 года

Так, расходование средств по нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости» по состоянию на начало апреля пока вообще не осуществлялось, передает РБК. В 2019 году на его реализацию планируется направить 7,1 млрд руб. из средств федерального бюджета.

Уровень исполнения расходов на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составил всего 0,1%, на «Образование» — 3,2%, на комплексный план развития инфраструктуры — 5,1% от годового объема.

Самый высокий уровень исполнения расходов за первый квартал года показали четыре нацпроекта: «Здравоохранение» (44,1%), «Наука» (20,6%), «Демография» (19,4%), «Международная кооперация и экспорт» (19,3%).

Напомним, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 г.» в мае прошлого года. На основании этого указа сформированы нацпроекты по 12 направлениям.

На реализацию нацпроектов потребуется более 25,7 трлн руб., из них 13,1 трлн руб. планируется выделить из федерального бюджета, более 7,5 трлн руб. — из внебюджетных источников, свыше 4,9 трлн руб. — из региональных бюджетов. Еще 147,8 млрд руб. будет потрачено из государственных внебюджетных фондов.