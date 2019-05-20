АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра». 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) были направлены на финансирование бизнеса его владельца в сфере коммерческой недвижимости и нефтедобычи.

«Мы столкнулись с редкой, но масштабной схемой, когда бизнес в основном приобретался за счет денег, полученных в несвязанных банках, и там закладывался в обеспечение долга», — говорится в докладе директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.

Кредиты гасились не за счет выручки бизнеса, а за счет средств, выведенных из банка «Югра», пишут «Ведомости». Таким образом долговая нагрузка с бизнеса перекладывалась на подконтрольный Алексею Хотину банк, то есть на его кредиторов. Также АСВ обнаружило финансирование некоторых покупок в интересах Хотина непосредственно за счет кредитов.

АСВ указывает, что сейчас «Югра» имеет огромные долги, но не имеет прав на основную часть собственности Хотина и подконтрольные ему проекты (за исключением несравнимо меньшей по сравнению с кредитным портфелем суммы обеспечения недвижимостью — 29 млрд руб., составляющей около 17% от кредитного портфеля).

Кроме того, АСВ обратило внимание на структуру бизнеса Хотина, через который выводились средства «Югры». «Заемщики, получавшие кредиты в независимых банках, обладали имуществом, основными средствами и продолжают осуществлять свою деятельность. Напротив, должники подконтрольного банка являлись действующими, но обслуживающими или вспомогательными структурами и не имели ничего, кроме оборотов по счетам и разрозненного малоценного имущества», — указывается в докладе.

Сейчас тот бизнес не представляет для бенефициара интереса и уходит в банкротство и ликвидацию. Автор доклада надеется, что опыт, приобретенный на расследовании схемы вывода средств из «Югры», поможет АСВ установить весь бизнес Хотина и обратить на него взыскание для возврата денег пострадавшим вкладчикам.

Владелец банка «Югра» Алексей Хотин в середине апреля был задержан и отправлен под домашний арест. Против него было возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК). 22 апреля по тому же делу под домашний арест поместили и бывших предправления и президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева и Алексея Нефедова.