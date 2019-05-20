Офицера ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды

Подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) Андрея Николенко обвиняют в создании финансовой пирамиды.

Возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны 17 человек.

Подполковник вместе со своей женой предлагали знакомым заработать на поставках в Россию из США техники Apple, внеся сумму в обмен на долговую расписку, передает РБК.

Клиентам обещали прибыль в 10 %. Жена Николаенко уверяла, что работает в «Газпроме» и имеет отношение к закупкам iPhone и MacBook для концерна. Кроме того, она сообщала о родственнице из США, работающей в компании Apple.

Покупка, якобы, осуществлялась через принадлежащую женщине фирму. Однако, как выяснило следствие, фирма реальной деятельности не вела, а дивиденды «вкладчикам» выплачивались за счет привлечения новых клиентов.

Супруги жили на широкую ногу, что придавало «вкладчикам» уверенности в успехе. Кроме этого, участники финансовой пирамиды могли приобрести технику Apple со скидкой 20–30 тыс. руб.

В ходе следствия Николенко и его жена свою вину отрицали. Согласно их показаниям, реальной предпринимательской деятельностью они не занимались, бизнес-схемы с кредиторами не обсуждали, а указанные в расписках миллионы брали в долг на личные нужды. То есть по их версии речь шла не о мошенничестве, а о гражданско-правовых взаимоотношениях, которые участникам событий следовало решать через суд.

Напомним, воинская часть 74455 стала широко известна после публикации расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве хакеров ГРУ в президентские выборы 2016 года.