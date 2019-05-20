Герман Греф: система защиты средств в Сбербанке очень надежна

Система защиты средств Сбербанка и его клиентов настолько надежна, что никому не удавалось украсть его средства извне, рассказал Герман Греф в эфире телеканала «Россия 1».

Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.

Служба безопасности следит за всеми сотрудниками банка на предмет их подозрительной активности.

В случае, если кража все-таки будет совершена, клиенты не пострадают, отметил Греф. «Мы тут же, естественно, восстанавливаем средства клиента. Мы научились достаточно хорошо с этим работать тоже, примерно 96% мошеннических покушений на клиентов останавливаем, даже тогда, когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию», — цитируют «Известия» слова Грефа.

Добавим, ранее Греф заявлял, что хакерам ни разу не удалось проникнуть даже за первый контур защиты систем Сбербанка.